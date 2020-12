Pas de tournoi Pro Stars en 2021

Le calendrier des événements sportifs pour 2021 est déjà chamboulé en raison de la pandémie de COVID-19. L'organisation du Pro Stars, tournoi de préparation de référence en France, a d'ores et déjà décidé de ne pas organiser son tournoi pour cette année 2021.

"Au regard de la période sanitaire actuelle, personne ne peut certifier qu'il sera possible d'organiser le tournoi en septembre 2021, explique son président Louis Blanvillain dans un communiqué. La pandémie, les restrictions sécuritaires, les réserves concernant l'ouverture des frontières sont autant d'éléments qui nous amènent à ne prendre aucun risque. En effet, rien ne nous permet de dire que nous n'aurons pas, au dernier moment, une règlementation qui nous interdira d'organiser ou de limiter la jauge des spectateurs. Dans les deux cas ce serait catastrophique, au plan financier et au plan populaire, surtout si cette restriction intervenait à proximité de la date du tournoi. Nous souhaitons, ardemment, que ce 40e anniversaire soit une réussite, tant pour nos bénévoles que pour nos partenaires institutionnels et privés."