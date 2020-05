Pascal Donnadieu : "L'accomplissement d’un long processus de formation avec Armand Mensah"

Nanterre 92 a annoncé que le meneur Armand Mensah avait signé son premier contrat professionnel avec le club. S'il va être prêté à Denain (Pro B) la saison prochaine, c'est le bel aboutissement d'un travail commun. Le coach Pascal Donnadieu s'explique sur cette signature.

"On est vraiment contents qu’Armand signe son premier contrat pro avec nous, c’est un peu l’accomplissement d’un long processus de formation avec lui. On croit beaucoup en son potentiel et à son état d’esprit et c’est une vraie belle opportunité pour lui d’évoluer à Denain sous les ordres de Rémy Valin. Je suis très heureux de cette situation pour Armand, et j’ai hâte de voir son évolution ! Concernant Jean-Marc, c’est important de préciser qu’il est sous contrat avec Nanterre jusque juin 2021. Aujourd’hui, tout est envisageable, on se donne le temps de décider de la meilleure opportunité le concernant : évoluer avec Nanterre en Jeep ELITE dès la saison prochaine ou éventuellement le prêter encore un an avec une option de contrat d’une saison supplémentaire avec Nanterre."