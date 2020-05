Pascal Donnadieu : "Lucas Dussoulier a une grosse marge de progression"

Nanterre 92 a officialisé la signature de Lucas Dussoulier (2,03 m, 23 ans) pour les trois prochaines saisons. L'entraîneur Pascal Donnadieu a longtemps suivi le Girondin et s'en explique dans le communiqué du club :

De son côté, Lucas Dussoulier va passer le cap de la première division après quatre ans en Pro B (deux à Charleville-Mézières et deux autres à Quimper).

"Je suis très content de signer à Nanterre, déjà parce que je voulais rejoindre la Jeep ELITE, donc c’est un premier objectif de réalisé, et le faire avec Nanterre c’est d’autant plus un plaisir car c’est une équipe qui s’affirme dans les tous meilleurs clubs de l’élite depuis maintenant plusieurs saisons, c’est donc une fierté pour moi de rejoindre ce projet. J’ai l’objectif de m’imposer en Jeep ELITE en progressant le plus rapidement possible, faire mes preuves puisque je sors de Pro B et qu’il faut passer par là et je veux apporter à l’équipe au plus vite, de par mon shoot et tout ce que je sais faire sur le terrain, j’aiderais sur tous ce que je peux faire ! J’ai eu un super feeling avec Pascal l’été dernier quand il m’avait contacté, j’avais fait le choix de rester une année de plus à Quimper et c’est vrai que ça fait deux ans qu’on échange et que nos projets sont compatibles, donc enfin ça s’est fait et j’en suis très heureux ! En tous les cas, j’ai hâte de découvrir l’ambiance du Palais des Sports de Nanterre en tant que joueur, puisque j’ai déjà eu l’occasion de voir plusieurs matchs dans les tribunes, je vais tout donner pour représenter le maillot nanterrien et je souhaite à tous les supporters, bénévoles et partenaires une santé de fer en attendant de pouvoir vous retrouver au Palais ! Prenez soin de vous et allez Nanterre ! "