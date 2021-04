Pascal Donnadieu (Nanterre) : "En changeant de discours et méthode, il n'y a toujours pas de progrès"

Rien ne va plus à Nanterre. Après sa défaite contre la lanterne rouge Boulazac (84-86), l'équipe francilienne compte quatre défaites de suite et regarde derrière plutôt que devant. Forcément, l'entraîneur historique du club des Hauts-de-Seine est inquiet. Il l'a déclaré après la rencontre au micro de Clément Bigois pour BasketActu.

"Clairement l’avenir du club est en jeu. Sur les quatre derniers matches, on a joué trois équipes mal classées et on a fait 4 défaites. Il y a de quoi être très inquiet. D’un point de vue basket, Boulazac était à 69 points (de moyenne), elle en a 86 ce (samedi) soir. Sur tous les matches, on prend plus de 85 points. La base défensive c’est se faire mal, de mettre du contact, de contester, avoir envie de défendre. Tout cela, on ne l’a pas. Sur la partie offensive, ça ressemble plus à une bouillie de basket. On n’a pas un basket collectif, pas de partage de la balle, il n’y a pas grand chose... Quand une équipe est en difficulté, on doit trouver des solutions, même à la mi-temps."