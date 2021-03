Pascal Donnadieu (Nanterre) : "On a pris une leçon dans tous les domaines"

A 48 heures de son match décisif pour une qualification historique en quart de finale de l'EuroCup, Nanterre a joué dimanche soir en Jeep ELITE. Mais les Nanterriens, qui auraient aimé joué plus tôt, n'étaient pas vraiment présents sur le parquet d'Ekinox. Dominés de la tête et des épaules tout le match, ils se sont finalement inclinés de 25 points (97-72) contre la JL Bourg.

"Il n'y a pas eu photo, a concédé leur entraîneur Pascal Donnadieu à Radio Scoop après le match. On a développé quasiment aucune intensité. On s'est fait marcher dessus. On sait que cette équipe de Bourg possède, au-delà de leurs qualités physiques et athlétiques, des joueurs avec un QI basket. Savo (Vucevic) les fait très bien jouer. On a pris une leçon dans tous les domaines, que ce soit sur l'intensité ou la qualité du basket proposé.

Ce que je viens de dire aux joueurs dans le vestiaire, c'est qu'on montre un visage inquiétant surtout en Jeep ELITE. Franchement, la manière dont a joué, au-delà du score, ça peut provoquer des sujets d'inquiétudes avec des défaillances individuelles de beaucoup de joueurs censés être leaders, notamment les joueurs étrangers. On bataille comme on l'a fait contre Monaco en EuroCup avec (Ivan) Février, (Isaïa) Cordinier, (Damien) Bouquet... Ce sont des jeunes joueurs français. Alpha Kaba, dès que c'est la Jeep ELITE, on ne le voit plus contrairement à l'EuroCup. Donc on a pas mal de problèmes. On a fait un petit match et Bourg a fait le match qu'il fallait, on n'a pas été surpris par la qualité. Le nouveau joueur (Codi Miller-McIntyre), qu'on connaissait car on l'a rencontré l'année dernière, va leur apporter énormément. Je pense que c'est la pièce qui leur manquait. Bravo à cette équipe de Bourg qui nous a dominé et surtout qui a pratiqué un très beau basket."