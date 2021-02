Pascal Donnadieu (Nanterre) : "On doit faire les choses beaucoup mieux en Jeep ELITE"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Si Nanterre a réussi à se qualifier pour le Top 16 de l'EuroCup, l'équipe a un peu plus de mal en Jeep ELITE. Après ses défaites contre Cholet fin décembre puis à Le Portel mi-janvier, l'équipe francilienne a un bilan négatif (3 victoires et 4 défaites). "On reste sur deux prestations qui sont pas abouties et décevantes, reconnaît Pascal Donnadieu. Il est clair qu'on doit faire les choses beaucoup mieux en Jeep ELITE", annonce-t-il. Toutefois, il rappelle que la masse salariale a été réduite et que l'objectif est d'impliquer des jeunes joueurs français "sur du moyen et long terme." "Cette année peut aussi s'apparenter à une année de transition", explique-t-il.

Les louanges pour Isaïa Cordinier

A court terme, il bénéficie toutefois de l'énorme saison d'Isaïa Cordinier, qui devrait voler vers d'autres cieux en 2020-2021, en EuroLeague ou NBA.

"Je tiens à souligner la saison exceptionnelle d'Isaïa Cordinier. Même si on pratique un sport collectif et que j'aime bien mettre en avant le collectif plutôt que les individualités, ce qu'il fait cette année dans un contexte un peu différent des autres saisons ça passe un petit peu sous l'éteignoir par moment mais encore une fois, de part le niveau de jeu qu'il montre et de par ses attitudes - en sachant que ça reste encore un jeune joueur (24 ans, NDLR) - en tant que capitaine, il est dans des statistiques vraiment exceptionnelles. Profitons de ces mois avec lui pour bonifier son passage à Nanterre. C'est un joueur à qui je souhaite toute la réussite en fin de saison car je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de son immense potentiel."

Le prochain match de Nanterre est mercredi contre Nanterre pour la quatrième journée du Top 16 de l'EuroCup.