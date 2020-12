Pascal Donnadieu (Nanterre) : "Une victoire capitale"

Mardi soir, Nanterre a signé une large victoire face à Patras (91-70) pour la 9e journée de l'EuroCup. Un succès qui place les Franciliens en très bonne position pour la qualification pour le Top 16, comme l'a commenté l'entraîneur Pascal Donnadieu, puisque Patras (5e avec 2 victoires et 5 défaites) suit Nanterre (4e avec 4 victoires et 4 défaites) au classement du groupe D.

"C'est une victoire forcément capitale, le fait de gagner et la deuxième grosse satisfaction est d'avoir repris le point-average contre notre adversaire direct. Donc c'est une très, très bonne soirée. Maintenant il faut finir le travail. On a encore deux matches contre l'équipe turque (Bursaspor), à nous d'être sérieux pour accéder au Top 16.

Juste une petite mention spéciale pour les joueurs sortis du banc. Je pense notamment à Brian Conklin (20 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 7 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 23 minutes) mais je crois que ce (mardi) soir il faut mettre en avant la performance de Johnny Berhanemeskel (21 points à 8/12 et 3 rebonds en 30 minutes). Il a été pour moi le MVP du match. Il était un petit peu en manque de confiance et ce soir il nous a sorti une belle épine du pied en première mi-temps. Il s'est accroché, il n'était pas en réussite depuis le début de saison, donc chapeau à Johnny pour sa performance."