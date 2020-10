Pascal Donnadieu sur Isaïa Cordinier : "J'ai rarement eu l'occasion de tomber sur un joueur d'un tel niveau"

Auteur d'une très grosse partie de saison 2019/20, Isaïa Cordinier (1,96 m, 23 ans) est resté à Nanterre et honore ainsi sa deuxième année de contrat avec le club des Hauts-de-Seine. Dans la lignée de ses performances de début 2020, l'Azuréen, en plein possession de ses moyens, réalise un très gros début de saison (14,5 points à 45% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 2,5 passes décisives, 1,3 interception et 4,5 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 33 minutes). Après la victoire contre Strasbourg samedi après-midi, l'entraîneur Pascal Donnadieu a dressé les louanges de son capitaine.

"Croiser sur sa route des joueurs comme Isaïa Cordinier est un bonheur. Il possède une belle personnalité car c'est un garçon qui ne pose aucun problème, il a une éthique de travail importante et est très doué. Mon objectif en le nommant capitaine c'était de lui montrer que j'avais une grosse confiance en lui et aussi lui permettre de développer encore plus son leadership. Défensivement, il a toujours eu des qualités mais en venant ici c'était aussi pour qu'il progresse sur toute sa panoplie offensive. Les gros progrès qu'il a pu faire depuis, c'est une meilleure sélection de tirs, de qualité de jeu sur pick and roll, une adresse à 3 points relativement stable mais il peut encore s'améliorer. Isaïa a progressé dans sa faculté d'être plus complet offensivement. J'ai rarement eu l'occasion au cours de ma carrière, Français et Américains compris, de tomber sur un joueur d'un tel niveau."