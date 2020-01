Pascal Donnadieu sur la saison 2019/20 : "C'est vraiment une année bizarre"

Fin novembre, Nanterre était dernier de Jeep ELITE et Pascal Donnadieu, son entraîneur historique, parlait déjà d'objectif maintien. Depuis, le club des Hauts-de-Seine a bien redressé la barre, s'est qualifié pour la Leaders Cup et occupe la 8e place du classement. Le technicien francilien d'origine bretonne reste sur ses gardes mais avoue dans Ouest-France regarder devant.

"Nous sommes un paquet de cinq voire six équipes à pouvoir accrocher les deux places qu’ils restent de disponible en playoffs. Les six premières sont déjà occupées à mon sens. Nous ne regardons plus trop dans le rétro avec trois victoires d’avance. C’est déjà ça d’autant que cela bouge beaucoup. Des clubs coupent leur coach, réajustent leur effectif en profondeur. C’est vraiment une année bizarre. Du jamais vu en Jeep ELITE."