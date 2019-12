Pau - Chalon, "comme une finale" pour Laurent Vila

Ce vendredi, l'Elan Béarnais reçoit l'Elan Chalon au Palais des Sports de Pau pour la 14e journée de Jeep ELITE. Le 12e accueille ainsi le 17e du championnat et veut en profiter pour s'éloigner de la zone rouge. C'est un match sous pression pour les locaux qui ont l'occasion de se donner de l'air après avoir gagné à Boulazac (83-84) la semaine passée.

"C'est encore plus important que Boulazac, annonce le coach Laurent Vila à France Bleu Béarn, j'espère vraiment un match plein. On ne va pas faire de choses extraordinaires, mais ce qu'on va faire, il faut le faire bien. Attention à cette équipe qui peut se révéler à nous de faire les efforts et de jouer ce match comme une finale."