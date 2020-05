Paul Lacombe à l'ASVEL, c'est officiel : "Je suis de retour à la maison"

La nouvelle était connue depuis une semaine, c'est désormais officiel. L'ASVEL annonce dans un communiqué la signature pour quatre ans de Paul Lacombe (1,90 m, 30 ans) en provenance de Monaco. Capable d'évoluer sur les trois postes extérieurs, le natif de Vénissieux (métropole lyonnaise) revient dans le club qui l'a formé et où il a effectué ses cinq premières années en pro.

« J’ai quitté le club en 2013 mais je lui ai évidemment toujours gardé une place très spéciale dans mon coeur ! Revenir un jour à l’ASVEL était une évidence dans mon esprit et je suis très heureux que cela ait pu se faire maintenant. Je vais retrouver le club qui m’a lancé, celui qui m’a fait confiance dès le début et m’a fait connaître le haut niveau. Je suis de retour à la maison ! Retrouver l’Astroballe, les supporters, l’EuroLeague… c’est génial et j’ai vraiment hâte d’être à la reprise ! », se réjouit le joueur.