Paul Rigot absent un mois, Gravelines-Dunkerque fait appel à Gaylor Curier

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création

À coups de tweets mystérieusement indicateurs publiés hier soir, Gaylor Curier (1,98m, 28 ans) avait laissé sous-entendre son retour au sein d'un club, lui qui restait libre après ne pas avoir été reconduit par Orléans. C'est donc le BCM Gravelines-Dunkerque qui a jeté son dévolu sur lui dans le cadre d'une pige médical d'un mois, le temps pour Paul Rigot d'effacer une indisponibilité dont la nature n'a pas été communiquée.

Paul Rigot éloigné des parquets pour 1 mois



Le BCM accueille Gaylor Curier (@OLB45 en 2019/2020) en qualité de pigiste médical #TousBCM pic.twitter.com/Yisl4Fx9D1 — BCM Basketball (@BCMBasket) September 12, 2020

À Orléans depuis l'été 2017, Gaylor Curier y a passé de belles années, entrecoupées de blessures, au cours desquelles il a su confirmer son potentiel athlétique notamment mais aussi ses qualités de combativité et d'adresse. La saison passée, pour son retour dans l'élite, il a pris part à 14 rencontres pour un temps de jeu moyen de 16,5 minutes et il a apporté 5,4 points à 44,6% de réussite aux tirs dont 42,3% à 3-points et 1,8 rebonds pour 5,6 d'évaluation. Un retour au plus haut niveau du basket français loin d'être évident, d'autant plus qu'il a été écarté des parquets durant trois mois pour une blessure (suivie d'une opération) à la cheville. Avant cela, le natif de Massy (Essone), a évolué pour les Espoirs de Rouen, Pau-Lacq-Orthez et Limoges avant de passer pro et de connaître 4 clubs avant Orléans : Limoges donc mais aussi Angers, Souffel' et Rouen à nouveau. L'ailier shooteur débutera ainsi sa neuvième saison en LNB par une pige médicale.