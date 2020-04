Paul Seignolle (Blois) : "La probabilité d'une reprise de la saison semble minime"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FR3

Comme beaucoup de président de structures professionnelles en France, Paul Seignolle craint pour l’avenir de son club. Dans une interview accordée à La Nouvelle République, le président de l'ADA Blois (Pro B) estime qu’une crise économique est à prévoir suite à la crise sanitaire actuelle.

Pour préparer l’après-confinement, sous l'impulsion de l’Union des clubs professionnels de basket (UCPB), et notamment de son vice-président Paul Seignolle, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a monté des groupes de travail pour préparer la sortie de crise du coronavirus. Trois groupes de 10 personnes sont chargés de trouver des solutions pour limiter l'impact de cette crise. Ils se retrouveront autour de quatre appels téléphoniques programmés pour en parler. Ces trois groupes se découpent en pôle d’activité : Un premier qui se charge des « Calendrier, sanitaire et social », un autre sur l’aspect « Économique », dans lequel se trouve le président de l’ADA Blois, et pour finir, un groupe qui traitera d’un « Plan stratégique ». Des propositions seront notamment faites au sujet de l'épineuse question des montées et descentes.

Quant à la reprise, elle devient toujours plus utopique à mesure que les jours passent.

« Reprendre le championnat avec un déconfinement après le 15 mai semble utopique au vu de ce qu’il reste à jouer avec la proximité de l’été, et surtout la nécessité de réathlétiser les joueurs. Tout ça sans évoquer le fait que plus de quarante joueurs américains sont partis. On espère tous que le championnat puisse reprendre, mais la probabilité semble minime. »

C'est pourquoi l'anticipation de l'après crise, avec divers scénarios imaginés par les groupes de travail et les réponses à ces scénarios, permettront au secteur professionnel du basketball masculin français de pouvoir rebondir.