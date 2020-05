Peter Jok (Cholet) a conclu un accord avec Murcia

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Peter Jok (1,98m, 26 ans), qui vient d'achever sa première saison professionnelle en Europe avec Cholet, s'engage avec le club espagnol de l'UCAM Murcie selon le journaliste espagnol Chema de Lucas.

Pour sa première expérience européenne, l'ailier soudanais a connu une saison incomplète du fait de la pandémie mais aussi des blessures. Malgré les rencontres ratées pour cause de douleurs aux adducteurs, il a compilé 10,2 points et 3,1 rebonds pour 9,1 d'évaluation en 23 rencontres disputées. Ailier complet et réputé bon shooteur, il a confirmé son statut en affichant 47,1% de réussite à 3-points cette saison.

Peter Jok n'est pas le premier joueur du championnat de France à se laisser tenter par l'expérience en Liga Endesa durant cet intersaison. Yakuba Ouattara, Youssou Ndoye ou encore Obi Emegano, sont tous annoncés en Espagne. À Murcie, Jok pourrait d'ailleurs être rejoint par D.J. Strawberry, l'ailier passé dernièrement par Orléans.