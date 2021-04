Petr Cornelie (Élan Béarnais) : "La volonté de tous s'aider a fait la différence"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Opposé à Strasbourg samedi soir, une équipe qui restait sur sept victoires de rang en Jeep ELITE et une qualification au Final 8 de la Ligue des Champions (BCL), l'Elan Béarnais s'est imposé 73 à 69. Une deuxième victoire sur les trois dernières rencontres marquées par les 69 points encaissés, contre 87,4 en moyenne jusqu'ici cette saison.

"Ce qui a fait la différence aujourd'hui (ce samedi) c'est vraiment la volonté de s'aider tous et d'y aller à fond, a analysé après la rencontre l'intérieur Petr Cornelie. Faire l'effort de plus pour essayer de compenser l'erreur du coéquipier, ça a donné des ballons de relance. On a eu des points en contre-attaque, je ne sais pas combien mais ça faisait quelques matches qu'on n'avait pas eu des ballons de relance. Ca a été un effort collectif, on a été agressif, on a eu des fautes et on a pu tirer des lancers."

En effet, l'EBPLO a tiré 31 lancers francs (pour 21 réussites) dont 19 (record de la saison de Jeep ELITE) pour le seul Petr Cornelie (12 réussis), qui a provoqué 13 fautes !

"On gagne le match parce que défensivement on a su faire les efforts, les stopper, leur faire provoquer beaucoup de balles perdues, a poursuivi l'entraîneur Eric Bartecheky. Ils ont perdu 25 ballons. C'est assez fou parce qu'on en a 26 aussi. Défensivement, à l'inverse du dernier match contre Champagne Basket, on a fait preuve d'engagement, de solidarité, d'un peu de dureté. De l'autre côté en attaque, il y a beaucoup de progrès à faire."

Au classement, l'Elan Béarnais (5 victoires, 13 défaites) ne décroche pas dans la course au maintien, derrière Nanterre (5 victoires, 10 défaites) et le duo Cholet - Champagne Basket (6 victoires, 10 défaites). "C'est un match qui fait du bien dans la situation dans laquelle on est", rappelle Petr Cornelie. Une victoire qui en appelle d'autres.