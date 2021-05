Petr Cornelie avant la dernière ligne droite : "Il prendre des matches, c'est tout"

Petr Cornelie (2,11 m, 25 ans) s'est exprimé en conférence de presse avant d'aller affronter l'ESSM Le Portel ce mardi à 18 heures. Avant la rencontre, l'intérieur français est revenu sur la situation de l'Elan Béarnais avant d'aborder la dernière ligne droite de Jeep ELITE. L'EBPLO est actuellement quatorzième du classement avec 9 victoires et 18 défaites.

Le sprint final pour l'Elan

"C'est la dernière ligne droite clairement, il reste peu de matches mais des matches qui vont être hypers importants pour nous tous. (Il) Faut les prendre, prendre un maximum de victoires pour être le plus serein possible vis-à-vis de ce qui va se passer derrière. Jusqu'à maintenant on va dire qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé pour ne pas être dans les dernières places mais ce n'est vraiment pas loin ce qui est derrière. Il prendre des matches, c'est tout."

Un manque de constance dans l'approche des matches

L'Elan Béarnais a des soucis de constance. Contre les équipes potentiellement prenables, Pau n'a pas su s'imposer alors que contre les leaders du classement, l'EBPLO a réalisé de belles performances. Petr Cornelie décrypte ce sentiment d'irrégularité dans l'effort.

"Je pense sincèrement que les joueurs dans leur ensemble se mettent moins de pression quand on a l'ASVEL qui vient. On sait que ça va être un match qui va être dur. Quelque part, on est préparé à ça. Quand c'est une plus petite équipe, on se dit que l'on est censé les prendre. Il y a moins de pression (face aux grosses équipes). On est moins prêt, moins préparé et ça ne pardonne pas. Ça reste des bonnes équipes donc faut qu'on arrive à prendre la mesure de notre position actuelle et qu'on sache que clairement rien n'est gagné, derrière ça suit mais vraiment pas loin."