Philippe Hervé : "L’équipe a fait un bras d’honneur au coach, au club, aux supporters"

Dimanche soir, l'Elan Chalon s'est incliné 108 à 94 chez la Chorale de Roanne. Une terrible défaite pour les Bourguignons, de nouveau avant-derniers de Jeep ELITE. Face à une équipe qui n'avait marqué que 61 points la semaine précédente à Gravelines, la formation de Philippe Hervé a encaissé 108 points. 108 ! Ce dernier avait de quoi être énervé devant la presse après la rencontre*.

"Ça fait X matchs que ça dure. 2020 c’est 92 points marqués 105 points encaissés. Ça m’est jamais arrivé, c’est inacceptable. L’équipe a fait un bras d’honneur au coach, au club, aux supporters. Le début de match est trompeur, Roanne est pas encore dans le rythme. C’est pas possible de défendre comme ça en 1vs1, c’est ridicule. On n’a pas forcément les meilleures dispositions. Ça m’est arrivé d’avoir des équipes pas forcément hyper athlétiques, mais il y a un minimum à avoir. Il y a des joueurs d’un côté qui étaient prêts à aller à la bagarre pour le club, j’en ai pas vu chez nous. Ils sont là uniquement pour faire leurs stats. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre la fin d’année passée et le début de celle-ci, mais l’état d’esprit n’est pas le même chez certains."