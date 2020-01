Philippe Hervé (Chalon) : "On s'enlise dans le bas de tableau"

Si Philippe Hervé, l'entraîneur de l'Elan Chalon, rappelle que "la route est encore longue", il n'empêche que la rencontre de la 20e journée de Jeep ELITE entre Roanne et Chalon-sur-Saône dimanche sera importante pour la course au maintien. Au-delà de l'aspect émotionnel - Jean-Denys Choulet va vouloir battre son ancien club -, le vainqueur signera sa 7e victoire et sortira ainsi de la zone de relégation.

Mais aucun des deux clubs ne peut arriver serein dans cette rencontre. En effet, si Roanne a gagné il y a deux semaines contre Châlons-Reims, la lourde défaite de la semaine passée (90-61) à Gravelines est dans les têtes. Pour l'Elan Chalon, la saison est également poussive (6 victoires et 13 défaites) et le début d'année 2020 pas à la hauteur de la fin d'année 2019.

"Les résultats sont insuffisants, regrette Philippe Hervé dans Le Progrès. On a eu une présaison très compliquée. On l'a ressenti sur le début de saison. Ensuite, nous avons fait des premiers changements. Notre mois de décembre a été plus correct puisque nous gagnons des matches importants (contre Le Portel, Roanne et Orléans). Nous réattaquons l'année par un lourd revers (à Bourg-en-Bresse) et un money-time décevant face à Levallois (90-98). Si on marque beaucoup plus de points, ça reste trop insuffisant défensivement. Nous n'arrivons pas à enchaîner. On s'enlise dans le bas de tableau."