Philippe Hervé n'est plus l'entraîneur de l'Elan Chalon

Crédit photo : Jules Roches

Via un communiqué sur son site internet, l'Elan Chalon a décidé de mettre un terme au contrat de Philippe Hervé, 7 mois après être arrivé.

"La défaite à Roanne et surtout la manière, ont plongé le club dans une situation d’urgence. Nous avons donc reçu Philippe Hervé ce matin et convenu ensemble que la seule décision possible à ce jour pour tenter de rebondir était de changer d’entraineur. Cette décision humainement douloureuse et un peu irrationnelle a été acceptée en toute responsabilité par Philippe Hervé, qui met l’intérêt général au-dessus de son intérêt particulier. Ceci place les joueurs devant leurs responsabilités et nous les verrons cet après-midi avant l’entrainement. Le prochain entraîneur de l’Elan Chalon sera annoncé très prochainement."

Ces dernières semaines, l'Elan Chalon enchaîne les mauvais résultats. Depuis janvier, le club bourguignon s'est incliné trois fois en autant de rencontres. Au surlendemain de l'humiliation subie à Bourg-en-Bresse (109-85), Dominique Juillot avait mis la pression sur le technicien et son staff en réclamant des résultats très rapidement. Ce qui n'a pas été le cas puisque Chalon a été battu par les Metropolitans 92 (90-98) avant de subir le revers de trop hier à Roanne (108-94). Philippe Hervé avait ouvertement exprimé son mécontentement contre son équipe en conférence de presse d'après-match, déclarant : "L'équipe a fait un bras d'honneur au coach, au club, aux supporters"

Un retour perdant

Ironie du sort, il aura coaché son dernier match avec l'Élan face à Jean-Denys Choulet, son prédécesseur. Débarqué sur les bords de Saône en mai dernier, après une année sans club, afin de redorer le blason de Chalon et "lancer un nouveau cycle" selon les dires de Dominique Juillot, le retour de Philippe Hervé est donc perdant. Il avait entraîné le club à deux reprises (1995/96 en Pro B puis 1996/02 en Pro A) après y avoir joué. Pour rappel, Philippe Hervé avait encore deux ans et demi de contrat.

Aujourd'hui, l'Elan Chalon est avant-dernier de Jeep ELITE avec un bilan de 6 victoires et 14 défaites et le spectre de la relégation se fait de plus en plus ressentir. Chalon reçoit Le Mans le week-end prochain. Le fameux choc psycholgique aura-t-il lieu ?

Selon nos informations, Julien Espinosa tiendrait la corde pour remplacer Philippe Hervé même si d'autres noms circulent :