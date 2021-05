Pierre Jackson renforce la JL Bourg jusqu'à la fin de la saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Galatasaray Basket

Suite aux blessures successives de Zack Wright (indisponible jusqu'à la fin du mois de mai) et de Codi Miller-McIntyre (saison terminée), la JL Bourg a officialisé ce lundi l'arrivée du meneur scoreur Pierre Jackson (1,80 m, 28 ans) pour le reste de l'exercice.

À Bourg-en-Bresse,

huit ans après un premier détour par Amédée-Mercier

Drafté en 42e position par New Orleans en 2013, ce meneur athlétique a pas mal bourlingué. Après avoir tenté de se démarrer sa carrière à l'ASVEL − avec notamment un crochet par l'Ain Star Game, dans l'ancienne salle Amédée-Mercier, où il avait scoré 9 points en demi-finale contre la JL (70-79) et 12 lors de la petite finale face à Roanne (72-66) −, puis de faire faux bond au cours de la préparation, victime du mal du pays, il a eu du mal à mettre sa carrière professionnelle sur les bons rails, ratant sa deuxième tentative en Europe (six semaines passées au Fenerbahçe Istanbul) puis en se rompant le tendon d'Achille lors du premier jour de la Summer League, alors qu'il chassait le contrat NBA avec les Sixers. Son obstination lui a quand même permis de goûter à la grande ligue, avec huit apparitions sous la tunique des Dallas Mavericks en 2016/17, grâce à ses flambées offensives en D-League.



Pierre Jackson sous les couleurs de l'ASVEL à Bourg-en-Bresse à l'Ain Star Game 2013

(photo : Vincent Janiaud)

Une sortie à 74 d'évaluation en Chine !

Aussi aperçu en EuroLeague (12,6 points, 2,7 rebonds et 3,7 passes décisives en 35 rencontres avec le Fenerbahçe Istanbul et le Maccabi Tel-Aviv), l'ex-étudiant de Baylor a également cartonné en Chine, tournant à 39,8 points à 48%, 6 rebonds et 9,3 passes décisives de moyenne sous les couleurs des Royal Fighters de Pékin en 2018/19, avec une pointe à 67 unités (!) contre Shenzhen le 25 octobre 2018 (à 18/26 aux tirs, avec 8 rebonds et 10 passes décisives pour 74 d'évaluation en 43 minutes). Un championnat, où les Américains sont starifiés, qui semblait mieux correspondre à son état d'esprit, très auto-centré, que le circuit européen.

Après une énième saison en G-League l'an dernier avec les South Bay Lakers, le natif de Las Vegas a pourtant signé son retour sur le Vieux Continent en février dernier, rejoignant les rangs du Galatasaray Istanbul. En 7 matchs de BSL, il a tourné à 19,4 points à 42%, 3,6 rebonds et 8,9 passes décisives pour 21,6 d'évaluation en 32 minutes. Un passage à l'image de sa carrière professionnelle : de beaux chiffres mais sur du court-terme, lui qui a toujours peiné à trouver de la stabilité, si ce n'est en 2017/18 où il passa l'intégralité de la saison avec le Maccabi Tel-Aviv, effectuant le doublé Coupe - Championnat en Israël et raflant le trophée de MVP du All-Star Game au passage.

Le 27 avril, Galatasaray l'annonçait blessé

Comme Brock Motum, recruté par Nanterre la semaine dernière, son club n'étant pas qualifié pour les playoffs, il en profite pour rejoindre le championnat de France où il pourra enchaîner les matches dans un groupe compétitif. Arrivé ce lundi matin dans l'Ain selon L'Équipe, Pierre Jackson doit observer une septaine et est espéré pour le derby du lundi 17 mai contre... l'ASVEL. Dans quel état physique ? Le 27 avril dernier, Galatasaray avait annoncé que la saison de Pierre Jackson était terminée à cause d'une blessure aux ischios-jambiers. Deux semaines plus tard, a-t-il déjà récupéré ?