Pivot du Partizan Belgrade, Eric Mika devrait s'engager avec la JL Bourg malgré l'intérêt de Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg aurait-elle trouvé son futur big men dans la raquette ? Selon les informations de Sportando, le club de l'Ain serait tombé d'accord avec le pivot Eric Mika (2,08 m, 26 ans). Et ce, malgré le fort intérêt du Limoges CSP, relaté par Matthieu Marot.

Formé à l'Université de Brigham Young basé à Provo (Utah) entre 2013 et 2017, il n'a cependant joué que lors de sa première et dernière année universitaire où il fût d'ailleurs élu dans le cinq majeur de sa conférence (West Coast Conference) grâce à ses 20,3 points à 53% aux tirs, 9,2 rebonds, 1,7 passe décisives et 1,9 contre de moyenne.

Non drafté, le natif d'Alpine (Utah) a ensuite connu plusieurs expériences professionnelles. D'abord en Italie avec Pesaro (2017/18) et Brescia (2018/19), puis en Allemagne avec Bayreuth la même année. En 2019/20, Mika a alterné entre le club chinois de Xinjiang et les États-Unis où il souhaitait se faire une place en NBA. Mais il n'a joué qu'un seul match avec les Sacramento Kings, certes contre les futurs champions Lakers (6 points et 7 rebonds en 19 minutes le 2 février), évoluant surtout en G-League avec la franchise affiliée de Stockton.

Sous les couleurs du Partizan Belgrade cette saison, Eric Mika a notamment croisé la route de son probable futur club en EuroCup (12 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes à l'aller ; 7 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 10 minutes lors du retour à Ékinox). Sous les couleurs de la mythique équipe serbe, le géant américain disposait finalement d'assez peu de temps de jeu (16 minutes de moyenne en Ligue Adriatique), mais a su se montrer rentable (7,9 points à 65% aux tirs, 3,4 rebonds et 1,4 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en 17 rencontres d'ABA League). Sa venue acte, sans surprise, le départ d'Alen Omic, auteur d'une fin de saison en trombe et désireux de retrouver un club plsu prestigieux.

Efficace sous le cercle grâce notamment à ses finitions sur des dunks, Mika se montre excellent sur pick and roll et aime travailler ses adversaires poste bas avec de solides fondamentaux.