Plusieurs cas de COVID-19 à Nanterre 92 : les deux prochains matchs reportés

C’est une routine désormais. Avant chaque rencontre, les joueurs et le staff doivent se soumettre à l’épreuve des tests PCR. Malheureusement pour Pascal Donnadieu et son staff, les tests réalisés en début de semaine révèlent six cas positifs au sein de l’équipe professionnelle de Nanterre 92. Les joueurs concernés ont été placés en isolement. Franck Legoff, assistant coach à Nanterre 92, nous témoigne cette période délicate.

« C’est une période compliquée. Même si le stress fait partie de notre métier et qu’on y est habitué, là c’est une situation délicate. Surtout quand les joueurs voient que leurs coéquipiers sont positifs et eux non, ça peut générer du stress. Pour la préparation des futurs matchs, on ne sait pas où on va. On prépare les rencontres, on est bien au point et au final on ne joue pas. On a aucune visibilité et dans notre sport, comme on a des matchs tous les trois jours et qu'on se prépare à court terme, on a du mal à se projeter. La santé reste numéro un, mais le plus gros problème c’est qu’on ne sait pas où on va. »