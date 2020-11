Porté par Marei, Boulogne-Levallois remporte le derby contre Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Eurocup Metropolitans Olivier DAlmeida

À Boulogne-Levallois, c'est le joker le véritable héros. Arrivé pour remplacer Miralem Halilović le temps de sa blessure, Assem Marei a été prolongé cette semaine, toujours en tant que joker médical, cette fois pour suppléer Vitalis Chikoko. Mais à force d’enchaîner les performances de choix, le pivot égyptien est en train de se rendre indispensable. Ce dimanche face à Nanterre, il a été le principal artisan de la victoire des siens, 73-67.

Dans son style près du sol, sans fioritures mais diablement efficace, Marei (en photo, lors d'un match d'Eurocup) a fait parler son toucher de balle. Pascal Donnadieu, le coach de Nanterre, avait beau réclamer à ses joueurs de l'emmener sur sa main gauche, l'Égyptien parvenait toujours à faire mouche de sa papatte droite, poussant le compteur jusqu'à 17 points (à 7/10, plus 11 rebonds et 6 fautes provoquées, 26 d'évaluation). C'est encore lui qui, sur son cinquième rebond offensif de la soirée, est venu déposer la balle dedans pour mettre les Mets définitivement à l'abri à 20 secondes de la fin. Une sixième victoire en sept matchs.

Un derby sans public mais pas sans spectacle

Avant cette conclusion, ce derby sans public mais pas sans intensité avait d'abord donné lieu à un match plaisant. "Y'a des gros shoots qui sont mis sur des grosses défenses. Y'a pas les fans mais y'a l'excitation qui va avec le derby, ça reste un gros match", notait justement Maxime Roos, l'ailier des Metropolitans 92, au micro de la chaîne l'Équipe à la mi-temps. Fin connaisseur du derby francilien, Lahaou Konaté, diminué par un enchaînement Covid-19-blessure en début de saison, commence à retrouver des sensations et a déployé toute son énergie face à son ancienne équipe (11 points, 15 d'évaluation).

Nanterre, justement, après une entame de match en fanfare (25-17 dans le premier quart), a peiné à réagir aux ajustement défensifs des Mets, marquant de moins en moins au fil du match (17 dans le 2e quart, puis 15 puis 10). Dans une rencontre avec peu de passes décisives (seulement 7 pour Nanterre), les visiteurs se sont appuyés sur les exploits individuels de Isaïa Cordinier (14 points), pourtant gêné par les fautes, et Chris Warren (14 points également).

Premiers points en Championnat pour Wembanyama

Mais l’attraction est encore venue de Victor Wembanyama. Après son premier vrai match en EuroCup, le prodige de 16 ans a de nouveau disputé de grosses minutes ce dimanche. Pascal Donnadieu, de retour sur le banc, lui en a accordé plus de 16 sur le terrain, dont une grande partie du dernier quart-temps. Loin de se démonter, le jeunot a montré sa fluidité par séquences, allant inscrire ses premiers points en Jeep Élite aux lancers francs, après avoir provoqué la faute sur un step back à 3 points, avant de rentrer son premier tir sur un jump shot (vidéo ci-dessous). Ajoutez quelques rebonds (6) et contres (2), et le voilà avec 12 d'évaluation pour sa première sortie en Championnat. Alléchant mais pas suffisant pour Nanterre, qui se retrouve avec un bilan de trois victoires pour deux défaites.

