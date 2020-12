Pour Crawford Palmer, Romeo Travis va apporter "son œil de vétéran" à Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Un globe-trotter gonflé d'expérience et qui sait gagner (en France notamment, vainqueur de la Coupe en 2016, champion et MVP des finales en 2018 avec Le Mans). Voilà ce que Limoges a récupéré avec Romeo Travis, dont la signature a été annoncée dimanche. L'ailier-fort américain (2,01m, 36 ans) vient renforcer le secteur intérieur du CSP alors que se profile un mois de janvier important, avec la suite de la Jeep Élite et la fin de la phase de groupe de Ligue des champions.

"Il va surtout nous apporter son œil de vétéran qui connaît très bien le basket européen", confie Crawford Palmer, le directeur sportif du club, interrogé par Le Populaire du Centre. "Ce qu’on avait perdu avec le départ de DeMarcus Nelson (rentrés aux États-Unis pour un problème personnel et remplacé à la mène par Kenneth Smith), on le retrouve avec lui. Il sait gagner. Et on veut gagner avec lui."

Le journal nous apprend aussi que le joueur risque de pas pouvoir être présent dès la reprise le 2 janvier, et ce en raison des difficultés administratives liées à la situation sanitaire.