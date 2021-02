Pour la JL Bourg, ce sera bien Codi Miller-McIntyre

JEEP ÉLITE

En contact avec la JL Bourg depuis plusieurs semaines, Codi Miller-McIntyre (1,91 m, 26 ans) restait coincé en Serbie, bloqué par sa situation contractuelle avec le Partizan Belgrade. Mais selon nos informations, l'ancien étudiant de Wake Forest a été libéré de son engagement et devrait donc très prochainement rallier le club de l'Ain.

Le point final d'une quête longue de sept semaines pour le staff de Frédéric Sarre, qui l'aura vu éplucher des dizaines de profils différents pour trouver le successeur de Kadeem Allen. Avec Miller-McIntyre, la Jeu va mettre la main sur un combo-guard extrêmement talentueux mais qui fut le joueur le plus clivant de la saison dans le mythique club serbe. Censé être le leader du Partizan, le natif de Charlotte a centralisé les critiques autour de son individualisme et a fini par être écarté à la mi-janvier de la rotation de Saso Filipovski après 14 apparitions en Ligue Adriatique (12,6 points à 39%, 2,9 rebonds et 3 passes décisives) et 12 en EuroCup (13,1 points à 50%, 3,9 rebonds et 4,5 passes décisives).

Renouer avec le fil de son ascension

Pourtant, depuis ses débuts professionnels en 2016, personne n'avait pointé du doigt ce supposé côté soliste. Deux fois, il fut même le meilleur passeur de son championnat : en Belgique, lors de son éblouissante saison rookie, puis en VTB League l'année suivante (All-Star avec des moyennes de 16 points et 8 passes décisives). Surtout, il s'était toujours fait remarquer positivement partout où il est passé − tant pour ses qualités athlétiques que pour sa capacité à être performant des deux côtés du parquet − et la courbe de sa carrière (Louvain, Perm, Zénith Saint-Pétersbourg, Cedevita Olimpija Ljubljana) dessinait une prometteuse montée en puissance avant le coup d'arrêt de Belgrade. Peu importe l'épisode Partizan, la JL Bourg s'est résolue à tenter le pari Miller-McIntyre. Il faut dire qu'elle possède aussi dans son effectif l'exemple parfait qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit ailleurs : arrivé avec une réputation sulfureuse depuis sa saison à Badalone, Alen Omic est parfaitement intégré au sein du club bressan et donne entière satisfaction.

L'effectif de la JL Bourg pour la fin de saison :