Pour rester en forme, Ishmail Wainright (Strasbourg) est devenu livreur chez Amazon

Amazon ne sera bientôt plus partenaire de la Ligue Nationale de Basket (LNB) mais elle pourra sans doute se targuer d'avoir eu un salarié un peu particulier durant le confinement. En effet, le nouveau poste 4/3 de Strasbourg Ishmail Wainright (1,96 m, 25 ans) a expliqué sur le site Internet avoir occupé une fonction peu commune pour un basketteur professionnel ces derniers mois.

"J’ai travaillé comme livreur pour Amazon. Durant le confinement, tout était fermé et moi j’ai besoin de rester actif. Je me suis investi dans ce job et j’ai bossé mon cardio en montant et en descendant les escaliers à chaque livraison. Je ne suis pas quelqu’un qui aime rester chez lui et ne rien faire. Je me suis donc dit que je devais mettre à profit la situation pour découvrir un autre emploi et j’ai eu cette idée. Ça m’a permis aussi d’avoir une petite rentrée d’argent. C’est clair que c’est très différent mais c’était une expérience très enrichissante. Ce n’est pas un job que j’aimerai faire toute ma vie mais, sincèrement, j’ai pris du plaisir à découvrir un autre monde, une autre façon de travailler et je n’en retiens que du positif."