Pour Vincent Collet, le Limoges - Strasbourg est "un peu un match de la peur"

Après deux lourdes défaites à domicile, contre Torun mardi dernier puis Châlons-Reims vendredi, la SIG Strasbourg joue de nouveau à l'extérieur où elle est bien plus à l'aise (sept victoires de suite). Après une semaine très compliquée, l'entraîneur Vincent Collet attend une réaction de son équipe.

"J’espère qu’on va réagir et être capable de montrer autre chose, a-t-il annonce sur sigstrasbourg.fr. Pour moi c’est très préoccupant. Mardi certains auraient pu croire que c’était un jour sans. Mais deux fois en trois jours, ce n’est pas possible...Vraiment pas possible ! Il y a un contraste qui est fort par rapport aux deux matches de la semaine précédente. Ostende était moyen, mais les attitudes étaient là et encore plus à Gravelines. Ça n’augurait en rien le fait qu’on se soit effondré comme on l’a fait cette semaine."