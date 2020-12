Premiers points en Jeep ÉLITE pour Maxime Sconard et Jared Ambrose

Largement battu par l'ASVEL ce samedi 26 décembre (96-68) à l'Astroballe, le BCM Gravelines-Dunkerque a lancé dans le grand bain deux de ses jeunes joueurs. L'ailier lillois Maxime Sconard (1,93m, né en 2003) et l'intérieur guadeloupéen Jared Ambrose (1,98m, né en 2002 ; notre photo) ont inscrit leurs premiers points en Jeep ÉLITE.

First official s buckets from Jared Ambrose (2002) from @BCMBasket pic.twitter.com/ANFT7Rhkjk