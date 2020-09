Préparation : Boulazac s'incline face à Limoges et perd Owen Klassen pour un mois

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Fiba

Après Mouphtaou Yarou (genou), Jean-Frédéric Morency (hernie discale) et Kévin Harley (cuisse), un nouveau joueur de Boulazac se retrouve sur le flanc. Owen Klassen (2,08m, 28 ans) souffre en effet de la hanche et va être arrêté 3 à 4 semaines. Selon son coach Thomas Andrieux, interrogé par France Bleu Périgord, le pivot canadien se plaint depuis son arrivée au BBD et doit subir une infiltration. Vendredi, Klassen a pourtant joué face à Limoges, et a même été plutôt efficace compte tenu de sa douleur (5 points, 8 rebonds et 3 passes décisives).

Boulazac s'est incliné 78-68 lors de ce match de préparation contre le CSP. C'est le deuxième succès pour les hommes de Mehdy Mary, qui avaient difficilement disposé de Vichy-Clermont le 30 août (81-78). Sans Marcus Ginyard, remis d'une douleur à la cuisse mais en manque de rythme, les Limougeauds ont surtout pu compter sur un très bon Jerry Boutsiele (16 points et 13 rebonds pour 26 d'évaluation).

