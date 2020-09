Préparation : Monaco vainqueur de Bamberg, Pau découpé par Vitoria

JEEP ÉLITE

Crédit photo : AS Monaco Basket

Il lui aura fallu à peine 24h pour s'adapter à sa nouvelle équipe ! Tout juste signé par Monaco, Khadeem Carrington (photo) a montré un bel aperçu de son talent à son coach et ses coéquipiers. Alors que la Roca Team, qui poursuit sa préparation estivale en Allemagne, a battu Bamberg 85-79, le combo guard a été le meilleur Monégasque sur le terrain : 16 points, 9 rebonds et 5 passes pour 24 d'évaluation en 29 minutes de jeu. Le capitaine Dee Bost a lui inscrit 17 points, tandis que Damien Inglis a terminé avec 13 points et 9 rebonds.

Pau perd de 64 points !

Autre équipe de Jeep Élite se testant à l'étranger, Pau-Lacq-Orthez a connu un sort bien différent. En visite chez leur presque voisin Vitoria, les Béarnais se sont fait corriger par le champion d'Espagne : 125 à 61, 64 points d'écart. Dans les cordes dès les premières minutes, les Palois étaient déjà très loin à la mi-temps (53-16). Et s'il ont réussi à davantage scorer après la pause, ils n'ont pu empêcher l'écart de grimper dans des proportions inquiétantes. Hormis Nicolas De Jong (18 points), aucun joueur de l'Élan n'a dépassé les 7 points. Côté Vitoria, Youssoupha Fall a inscrit 2 points en 8 minutes.