Préparation : Orléans l'emporte de peu contre Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB

Après deux défaites de suite à Sablé-sur-Sarthe le week-end dernier, l'Orléans Loiret Basket s'est imposé 80-77 contre Champagne Basket pour son dernier match de préparation, joué ce vendredi soir à Neuville aux Bois. Avec huit joueurs sur neuf (Gary Florimont n'a pas joué), l'OLB a artillé à 3-points (11/33) et est parvenu à finir devant malgré le gros match d'Ekene Ibekwe (31 d'évaluation). LaMonte Ulmer a notamment marqué un panier plus la faute décisif à 1 minute et 19 secondes de la fin, pour donner 5 points d'avance aux siens (80-75).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre