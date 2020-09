Préparation : Roanne tout proche de faire tomber l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Jean-Denys Choulet voulait "essayer d'embêter" l'ASVEL : mission réussie. Les Roannais auront mis le doute jusqu'au bout dans l'esprit des hommes de T.J. Parker et Frédéric Fauthoux. Bien entrés dans la partie, les coéquipiers de Clément Cavallo ont rapidement pris les devants (6-0, 2e) avant de voir l'armada villeurbannaise recoller sous l'impulsion de Norris Cole (19 points).

Bien que menés à la pause après un shoot au buzzer d'Antoine Diot (41-44, 20e), les Choraliens n'ont jamais abdiqué et sont parvenus à revenir au contact à l'entame du money time grâce à un Sylvain Francisco déchaîné (19 points). Poussés par plus de 2 000 spectateurs, Thomas Ville et ses partenaires auront même eu la balle de match à deux reprises mais leur maladresse sur la ligne des lancers (18/29) ne leur a pas permis de l'emporter.

C'est la première fois que l'ASVEL est autant accrochée depuis le début de sa préparation. Ce qui ne l'empêche pas d'empocher une 5e victoire de rang sans William Howard, Moustapha Fall et Amine Noua.

