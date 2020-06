Préparation 2020/21 : Le calendrier de l'Orléans Loiret Basket dévoilé

JEEP ÉLITE

L'Orléans Loiret Basket a déjà planifié la préparation de la saison 2020/21 et notamment la liste des matchs amicaux. Un total de 10 matchs dont 4 tournois est prévu pour les hommes de Germain Castano.

La pré-saison débutera le 21 août à Orléans face au voisin Blois. Ensuite ils joueront à l'extérieur face à Nanterre et enchaîneront avec le tournoi de Cholet et le tournoi de Blois avant de revenir à la maison pour affronter Levallois et de repartir pour le tournoi de Sablé-sur-Sarthe. Pour terminé, ils joueront le 18 septembre à Orléans face à Chalon-Reims.