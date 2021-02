Près de 300 000 téléspectateurs pour le Clasico

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Les audiences confidentielles et mystères du basket français, c'est désormais terminé. Si RMC Sport ne communiquait que rarement, si ce n'est jamais, ses audiences concernant la Jeep Elite, les chiffres sont moins opaques depuis cette année et la diffusion du championnat en clair. Michel Mimran, le directeur général de la LNB, a en effet annoncé un pic à 290 000 téléspectateurs pour le Clasico diffusé samedi soir dernier sur La Chaîne L'Equipe et qui a tourné à l'avantage du CSP Limoges contre Pau-Lacq-Orthez (96-87).

Belle audience samedi soir pour le "Classico LNB" @limogescsp-@EBPLO (Pau), avec un pic à plus de 290 000 spectateurs sur @lachainelequipe.

La LNB en Clair, on continue. — Michel Mimran (@Michel_Mimran) February 8, 2021

Ces chiffres correspondent plutôt à la fourchette haute des diffusions cette saison sur La Chaîne L'Equipe. Le pic record date du 12 décembre dernier entre Cholet et Dijon avec 409 000 téléspectateurs au maximum, réunis en même temps. Cependant, la moyenne est davantage autour des 200 000 personnes, précisait le directeur de la chaîne Jérôme Saporito dans une interview donnée à La Voix du Nord, fin décembre 2020.

Le Clasico a donc attiré du monde sans pour autant affoler les statistiques. En comparaison, 270 000 téléspectateurs avaient été comptabilisés le 9 janvier dernier pour le choc de LFB entre Basket Landes et Bourges.