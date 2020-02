Quand Florent Piétrus devient décisif à 3-points...

JEEP ÉLITE

Depuis trois semaines, le côté "clutch" de Sean Armand fait beaucoup parler. Mais le nouvel arrière de l'Elan Chalon, qui a fait gagner son équipe contre Le Mans et Boulazac, n'est pas le seul joueur décisif dans le money time sur ce mois de février. Non, un autre élément de Jeep ELITE, plus connu en France cette fois, s'illustre avec des paniers décisifs en fin de rencontre. Il s'agit de Florent Piétrus. Les deux équipes des Hauts-de-Seine en ont fait les frais. Le samedi 1er février, son 3-points à 49 secondes de la fin a fait chavirer les Metropolitans 92 pour la première fois de l'année 2020.

Face à Nanterre une semaine plus tard, il a cette fois attendu les 3 dernières secondes pour déclencher un tir derrière l'arc et donnet la victoire aux siens, 79 à 78.

Il s'agit tout simplement de ses deux paniers à 3-points (sur trois tentatives au total) réussis depuis son arrivée à l'OLB en décembre. A 39 ans, ne vous attendez pas à ce que l'ancien international français chercher à tirer la gloire de ces tirs primés décisifs.

"Une action ne résume pas tout le match et surtout pas l’état d’esprit que mes coéquipiers ont affiché sur ce la match, a-t-il commenté devant la presse après la rencontre. C’est tombé sur moi pour ces deux matches-là, ce sera quelqu’un d’autre lors des prochains."

En carrière, Florent Piétrus tourne à 24,8% de réussite à 3-points en Pro A / Jeep ELITE. Si l'adresse extérieure n'a jamais été son fort, on se souvient qu'en demi-finale de l'EuroBasket 2013 contre l'Espagne, il avait aussi marqué un 3-points décisif en deuxième mi-temps. Avec lui, Orléans a un bilan positif (3 victoires et 2 défaites).