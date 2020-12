Quand le Palais des Sports de Levallois accueille une messe de Noël...

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Diocèse de Nanterre

Cette scène n'a pas manqué de faire réagir une partie du monde du basketball français. Jeudi soir, deux messes (une à 17h puis une autre à 19h) ont été données devant 750 fidèles à chaque fois au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, habituelle antre des Metropolitans 92 en Jeep ELITE et EuroCup. Le soucis est qu'actuellement cette équipe n'a pas le droit d'évoluer devant son public. Ces messes ont été organisées avec un protocole sanitaire strict (un rang sur deux, deux chaises entre chaque famille) en plus d'être retransmises sur YouTube. Ce qui pourrait très bien se faire également pour les rencontres sportives ou événements culturels a rappelé le médecin Roger Rua (qui travaille avec Nanterre et la Fédération française de basketball notamment) sur LCI ce vendredi matin.

#7h50LeDebat



Messe autorisée / culture fermée : "On voit mal la cohérence globale des réponses apportées par les autorités dans tel ou tel cas"



@RogerRua_SML est intervenu sur @LCI ce matin@Julie_Hammett #Covid pic.twitter.com/GJFila2xsj — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) December 25, 2020

Ce n'est pas le seul édifice sportif qui a été utilisé pour accueillir un service. En effet, la patinoire de Gap, connue pour accueillir les Racapes de Gap qui évoluent en Ligue Magnus, la première division masculine de hockey-sur-glace, a également servi de lieu de culte jeudi soir, devant 700 personnes.

"Huis clos" - messe de noël au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois - 24.12.2020 pic.twitter.com/zKTiH2jR9C — Eliot Blondet (@EliotBlondet) December 25, 2020