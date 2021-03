Quels sont les joueurs formés localement encore libres au 1er mars ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La date limite du 28 février étant passée, les clubs de Jeep ELITE et Pro B ne peuvent plus engager que des remplaçants médicaux pour la suite et la fin de saison 2020-2021. Nous avons dressé une liste d'une petite dizaine de Joueurs Formés Localement (JFL) libres ayant évolué en Jeep ELITE, Pro B ou à l'étranger sur la saison 2019-2021 ou le début de saison 2020-2021, sans oublier des grands noms tels que les anciens joueurs NBA Yakhouba Diawara et Alexis Ajinça.

Meneurs

Souleyman Diabaté (Fos Provence, Pro B)

Carl Ona Embo (Poitiers, Pro B)

Kevin Cham (Nevėžis Kėdainiai, Lituanie)

Arrière

Ailiers

Max Kouguère (Saint-Chamond, Pro B)

Yakhouba Diawara (sans club)

Ailier-forts

Bruno Cingala-Mata (Boulazac, Jeep ELITE)

Ilian Evtimov (libre)

Pivots