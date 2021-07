Rashard Kelly (Gaziantep) vers Dijon ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Gaziantep Basketbol

Nenad Markovic amènera-t-il à Dijon dans ses valises Rashard Kelly (2,03 m, 25 ans) ? C'est une possibilité selon nos informations même si aucune offre n'a été faite pour l'heure.

Rashard Kelly pourrait suivre Nenad Markovic à Dijon, après avoir évolué sous ses ordres à Gaziantep. #JeepELITE — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 30, 2021

Poste 3/4 de Gazientep (Turquie) cette saison, Kelly a tourné à une moyenne de 11,9 points (mais 26% à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 32 minutes. À seulement 25 ans, le natif de Fredericksburg (Viriginie) possède déjà une expérience intéressante.

Alors qu'il n'avait pas brillé à l'Université de Wichita State (2014/18) avec une moyenne de 4,5 points et 4,7 rebonds en 139 matchs (4 saisons), Kelly s'est montré bien plus à son aise dans le jeu européen. À Perm en VTB League tout d'abord (11 points, 7 rebonds et 1,9 passe décisive en 27 minutes) puis ensuite à Trente en Italie où il a découvert l'EuroCup (9,7 points, 5,3 rebonds et 2,2 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues) et donc en Turquie où il a côtoyé Mouhamadou Jatieh, Travis Simpson (ex-HTV) et Kenny Hayes (ex-Limoges).