Rasheed Sulaimon (Dijon) en partance pour Saragosse

Crédit photo : Sébastien Grasset

La JDA Dijon va perdre Rasheed Sulaimon (1,93 m, 26 ans) qui, selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, aurait trouvé un accord avec le club de Saragosse. L'arrière était monté en puissance au cours de la saison écoulée.

Pour sa seconde saison à la JDA Dijon, Rasheed Sulaimon s'est révélé, attirant ainsi les convoitises des clubs étrangers. L'Américano-nigérian compilait 12,5 points à 49,1% de réussite aux tirs dont 46,2% à 3-points, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives pour 13,6 d'évaluation de moyenne en 23 rencontres de Jeep Élite. Alors qu'il enchainait les performances impressionnantes, en championnat mais aussi en Basketball Champions League (compétitition dans laquelle il a affronté Saragosse), le réel point d'orgue de sa saison n'est autre que la Leaders Cup. Son talent et son importance au sein de l'effectif de Laurent Legname ont été récompensés par un titre MVP de l'édition 2020, avec 16,3 points à 64,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds, 2,3 passes décisives et 4,7 fautes provoquées pour 15,3 d'évaluation en 31 minutes de moyenne.

Le natif de Houston avait fait ses premiers pas en France sous le maillot de Dijon en 2017/18 avant de rejoindre Levallois. Le journal local Le Bien Public annonçait récemment la volonté du club de conserver son arrière mais la réalité en est tout autre. Laurent Legname et Dijon vont devoir faire sans lui pour la saison à venir.