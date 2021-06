Rasid Mahalbasic : "Impossible de refuser Monaco"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ASM

Fraîchement arrivé en Principauté pour remplacer Wilfried Yeguete, Rasid Mahalbasic (2,10m, 30 ans) s'apprête à disputer son premier match avec la Roca Team ce samedi contre Boulazac (17h). Intérieur solide et complet, il sort de quatre saisons avec Oldenburg (Allemagne). En 2020-2021, le pivot autrichien tournait à 11,5 points à 57,5% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds et 3,9 passes décisives en 20 minutes en BBL.

"On sent le groupe très soudé"

"Lorsque le champion d’Europe vous contacte pour les rejoindre, c’est tout simplement impossible de refuser, explique-t-il sur le site de l'ASM. J’arrive dans le club dont le coach est le MVP de la saison en EuroCup, avec des coéquipiers de haut niveau, c’est un challenge passionnant. On sent le groupe très soudé, je suis super bien accueilli et je vais tout faire pour m’intégrer le plus vite possible dans un laps de temps réduit, les 4 dernières journées de la phase régulière vont servir à cela. J'espère être prêt au moment de la phase finale. Je connaissais déjà Dee Bost, Marcos Knight, qui a joué de nombreuses saisons en Allemagne et Mathias Lessort qui a évolué sous le maillot du Bayern Munich. J’ai la chance de débuter avec du public, j’ai hâte de découvrir les fans."

Troisième de Jeep ÉLITE (23 victoires - 7 défaites), l'AS Monaco tentera de retrouver de la confiance alors qu'il reste sur trois défaites lors de ses quatre dernières sorties. L'occasion de s'assurer une place dans le Top 4 du championnat, avant d'enchaîner (éventuellement) avec des phases finales de Jeep ÉLITE.