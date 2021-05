Recruté blessé par Bourg, Pierre Jackson est espéré contre Le Portel ; "Je suis chafouin" souffle Fred Sarre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Galatasaray Basket

Face à l'ASVEL, lundi soir, dans le derby rhônalpin, la JL Bourg ne pourra pas compter sur Pierre Jackson, recruté en tout début de semaine pour suppléer Codi Miller-McIntyre et Zack Wright, tous deux sur le flanc. Alors que le meneur américain finalise sa septaine dans un hôtel de Bourg-en-Bresse, contrainte sanitaire oblige, l'ancien joueur éphémère de Lyon-Villeurbanne est arrivé de Turquie blessé, aux ischios-jambiers précisément. Lui qui aurait dû être sur la feuille de match demain soir, ne le sera pas à cause de cette blessure, minimisée (ou cachée, selon les versions) au moment de la signature du contrat. De quoi agacer le club et notamment son directeur sportif, Frédéric Sarre, comme il l'exprime dans l'émission "La Récup'".