Rémi Lesca : "Je n'attendais qu'une chose : revenir"

Ce jeudi, l'Elan Béarnais a annoncé le retour du meneur Rémi Lesca (1,80 m, 29 ans). Passé par le centre de formation, il avait démarré sa carrière à l'EBPLO avant de jouer en Pro A / Jeep ELITE ailleurs : à Châlons-Reims, Levallois puis Boulazac. Au micro de France Bleu Béarn, le Landais n'a pas caché son bonheur.

"Je le dis c'est un retour à la maison... J'ai plus l'impression d'avoir fait un prêt de six ans loin de Pau, que d'être parti et de revenir. Je ne rêvais que de ça jouer ici depuis que je suis petit, j'ai été formé là, ça a été une déception quand je suis parti et je n'attendais qu'une chose : revenir."