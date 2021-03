Rémi Lesca (Elan Béarnais) : "On joue pour sauver le club"

Après neuf défaites de suite, l'Elan Béarnais est embourbé dans le bas du classement de la Jeep ELITE. La dernière rouste reçue contre Orléans samedi a scellé l'avenir de l'entraîneur Laurent Vila, normalement remplacé par Eric Bartecheky dès ce mercredi.

Pour sa dernière ce mardi soir dans un club où il travaille depuis 1999, le technicien catalan voudra relancer l'EBPLO. Mais cela s'annonce compliqué sur le parquet de la JL Bourg. Meneur de l'équipe, Rémi Lesca ne vise qu'une première victoire pour relancer la dynamique.

"Il va falloir que chacun se responsabilise et regarde ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il donne, annonce le Landais. On joue pour sauver un club. Il faut que chacun réagisse et montre du caractère. On va à Bourg-en-Bresse, on va nous dire ''c'est bien de perdre de 5 points''. Maintenant il ne faut plus regarder les bonnes défaites, il faut gagner des matches."