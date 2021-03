Renathan Ona Embo (Roanne) : "Ce n'est pas parce qu'on a gagné deux matchs de suite que le boulot est terminé"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

La semaine dernière, la Chorale de Roanne a fait forte impression avec ses deux victoires consécutives à l'extérieur contre Nanterre et Pau-Lacq-Orthez. Samedi, les Roannais reçoivent la JL Bourg, l'une des grosses écuries de Jeep ÉLITE. Il est certain qu'ils vont se servir de leur confiance engrangée pour négocier cette rencontre. Et notamment la rencontre à Nanterre qui serait le match référence des Ligériens selon leur nouveau meneur Renathan Ona Embo (1,95 m, 22 ans), qui s'est exprimé sur Chorale TV.

"Depuis que je suis là oui, on a fait un match très complet, tout le monde a fait sa partition, on a suivi les consignes du coach. Cela donne un peu de marge de manoeuvre pour travailler et gratter un peu plus de victoire."

Toutefois, le "rookie" ne veut pas s'enflammer. Tout en reconnaissant qu'il y a toujours la volonté de faire un coup face à un gros du championnat.

"Ce n'est pas parce qu'on a gagné deux matchs de suite que le boulot est terminé pour toute la saison. (...) Ces matchs-là sont toujours excitants à jouer en tant que joueur. On n'attend pas forcément une équipe qui est au classement en bas comparé à une autre."

Après sept ans passés aux États-Unis puis une courte expérience en Serbie, Renathan Ona Embo lance véritablement sa carrière professionnelle dans la Loire. Un retour sur le devant de la scène pour celui qui était considéré comme l'un des leaders de la génération 1998 en U15 (sélections aux Euro U16 2013 et U18 2015 avec un an d'avance).

"C'est clair que c'est super pour moi. Ça faisait deux ans que je n'avais pas vraiment joué. Donc revenir sur les parquets, être dans un collectif et me remettre en rythme après ces deux années compliquées avec mes blessures, c'est sûr que ça m'aide beaucoup."

Il est maintenant certain que le meneur français va profiter de cette opportunité pour gagner en expérience et en temps de jeu pour prouver qu'il a le niveau pour évoluer au niveau professionnel. Pour l'instant, en relai de Sylvain Francisco, ses statistiques sont de 1,9 point, 0,4 rebond et 0,7 passe décisive pour 1,9 d'évaluation en 9 minutes de temps de jeu.

Il sera intéressant de voir comment la formation dirigée par Jean-Denys Choulet abordera le match de contre la JL Bourg ce samedi à 19h, à la Halle des Sports André Vacheresse. Sans oublier que les Bressans seront revanchards après leur grosse défaite à domicile contre Gravelines-Dunkerque ce mercredi (67-84).