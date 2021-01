Renathan Ona Embo, un ancien prospect à Roanne : "Il y a un peu d'oubli"

En 2012-2013, les exploits des U15 ELITE de Marne-la-Vallée faisaient beaucoup parler. L'équipe avait alors un leader bien identifié : Renathan Ona Embo (1,94 m, 22 ans). Dans la foulée, plutôt que de rejoindre le Centre Fédéral ou un centre de formation, le petit frère de Carl Ona Embo a rejoint un programme américain alors en vogue, Findlay Prep. Il a ensuite enchaîné les lycées puis joué pour Mike Dunleavy Sr. à l'université de Tulane. Et s'il a pris part à trois campagnes en équipe de France jeune, deux fois avec un an d'avance (à l'Euro U16 en 2013 puis l'Euro U18 en 2015), il s'est fait oublier dans son pays natal. Jusqu'à son essai à Roanne, qui a convaincu Jean-Denys Choulet de lui donner la place de deuxième meneur derrière Sylvain Francisco.

"Je suis vraiment content d'être à Roanne, avoue-t-il dans Le Progrès. C'est simple, Jean-Denys Choulet a été le seul coach qui a accepté ne serait-ce que de me donner une opportunité, de me voir jouer ! Il y a un peu d'oubli, des décisions, la situation sanitaire aussi. Je suis parti aux Etats-Unis à 14 ans, les personnes qui décident t'oublient vite. Je dois prouver mais le basket reste un jeu pour moi. J'aime le basket et je veux jouer ! Coach JDC me signe, je suis heureux."