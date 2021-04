Réouverture des salles de sport et de basket : comment s’y rendre sans s’exposer au coronavirus ?

JEEP ÉLITE

S’équiper d’un masque sportif pour ne pas s’exposer au coronavirus en salle de sport

Avez-vous déjà porté l’un des masques de protection classiques pour faire du sport ? Si oui, vous avez sans doute dû vous rendre compte à quel point cela n’est ni confortable ni adapté. C’est pour cette raison que des modèles de masque homologué salle de sport ont été conçus.

Ces accessoires de protection sont spécialement imaginés pour vous permettre de pratiquer sereinement vos activités sportives sans avoir à craindre de contracter le coronavirus. Ils tiennent compte des différentes conditions imposées par la fréquentation d’une salle de sport ou de basket.

De plus, ils vous offrent un meilleur confort par rapport aux masques habituels. Ces derniers sont assez efficaces quand vous devez juste sortir de chez vous, faire des courses, etc. Mais lorsqu’il s’agit de faire du sport, les besoins du corps changent. Les masques de protection traditionnels ne sont pas favorables à la satisfaction de ces besoins, contrairement au masque sportif covid.

S’équiper du matériel d’hygiène pour ne pas s’exposer au coronavirus en salle de sport

Même si le masque sportif a un grand rôle à jouer, il n’est pas suffisant pour lutter efficacement contre cette maladie virale. Les mesures hygiéniques restent donc d’actualité. Pensez à vous armer de votre matériel lorsque vous vous rendez à la salle de sport ou de basket.

Il s’agit principalement des produits désinfectants (gel hydro alcoolique désinfectant ou antiseptique) et des lingettes (antiseptiques ou désinfectant) pour les mains et les surfaces. À la salle de gym, vous aurez surtout à vous protéger contre les surfaces (casiers, machines, sols, tapis de sport, etc.).

Même si des dispositions seront sans doute prises par les responsables de chaque salle, vous ne perdez rien à être prudent. En ce qui concerne les salles de basket, les surfaces font aussi partie des vecteurs de contamination contre lesquels vous aurez à vous protéger.

Cependant, le contact humain sera particulièrement présent. Il n’est pas absent au niveau des salles de sport, mais il se remarque plus lorsque vous travaillez en groupe ou avec un coach.

Respecter les dispositions prises par la salle de sport ou de basket





Lors du lancement de la réouverture, des mesures de protection seront certainement fixées par les dirigeants. Soyez donc sûr d’être bien informé à ce propos. Cela vous permettra de vérifier si la salle que vous fréquentez respecte les normes.

Une salle ne respectant pas les dispositions imposées vous expose sans le moindre doute à la covid-19. Même si vous doutez de l’utilité de certaines mesures, vous ne perdez rien à la respecter. Trop de prudence vous protège toujours, mais lorsqu’il n’y en a pas assez, vous êtes en danger.

Enfin, il se peut que certaines salles de sport ou de basket ajoutent des conditions à celles du gouvernement. N’oubliez donc pas de vous informer sur les spécificités de votre salle. Cela vous permet de prévoir le matériel ou les moyens nécessaires. Ce serait vraiment dommage que vous vous déplaciez jusqu’à la salle et de vous rendre compte ensuite que vous n’êtes pas dans les normes.

Voilà, vous pouvez désormais appréhender la réouverture des salles de sport et de basket. Surtout, ne négligez aucune disposition et restez toujours attentif aux décisions qui seront prises par le gouvernement et les salles elles-mêmes.

Contenu sponsorisé.