Rick Pitino au sujet de l'Elan Béarnais : "Améliorer l'équipe pour jouer les premiers rôles rapidement en France"

Ce dimanche, L'Equipe a publié un entretien avec Rick Pitino. Légendaire coach américain qui officie actuellement à l'Université d'Iona (NCAA) en plus d'être le sélectionneur de la Grèce, l'ancien entraîneur de Kentucky et Louisville faisait partie d'un groupe d'investisseurs qui cherchait à acquérir un club de basketball en Europe afin d'avoir une expérience de propriétaire avant de ramener une franchise NBA à Seattle. Après avoir exploré divers marchés (le Panathinaikos Athènes, où Pitino coachait, ou encore la Virtus Rome), ils ont choisi de reprendre l'Elan Béarnais.

"L'an dernier, Taqwa Pinero, que j'ai coaché à l'Université de Louisville (entre 2002 et 2006), nous a mis en rapport avec le club de Pau qui est à la recherche d'un propriétaire. L'objectif est de replacer Pau au sommet."

Concernant son rôle, le New Yorkais explique qu'il ne sera que rarement là sur place mais aura une mission sportive.

Reste à conclure cette affaire qui n'est pas encore actée.

My Gift to you Pau