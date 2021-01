Rick Pitino et l'ancien All-Star NBA Jamal Mashburn pour reprendre l'Elan Béarnais ?

JEEP ÉLITE

Vendredi dernier, la République des Pyrénées révélait qu'un groupe d'investisseurs étasuniens était en pôle position pour reprendre l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, alors même que les employers du club (le staff technique en tête) ne connaissaient pas leur idendité. Le journal local annonce que le maire de Pau François Bayrou est venu le leur révéler en milieu de journée ce jeudi.

Du Kentucky au Béarn

Il s'agit de l'ancienne star du coaching NCAA, Rick Pitino (68 ans), qui, depuis qu'il a été banni du championnat universitaire américain - pour des affaires de recrutement frauduleux à Louisville -, s'est impliqué dans le basketball européen. Il a notamment connu deux expériences de coach au Panathinaikos Athènes et est actuellement le sélectionneur de la Grèce. L'ancien joueur NBA Jamal Mashburn (48 ans) serait l'un des autres investisseurs. Coaché par Rick Pitino à l'Université du Kentucky de 1990 à 1993, le New Yorkais a ensuité joué 12 saisons en NBA, tournant à 19,1 points sur l'ensemble de sa carrière. Depuis sa retraite sportive en 2004, il a investi dans de nombreux business (il en possédait 90 en 2018), notamment aux côtés de Rick Pitino dans le Kentucky. Enfin, un autre proche de Rick Pitino - son ancien assistant à Providence (NCAA) puis aux New York Knicks (NBA) -, Stu Jackson (65 ans), ensuite devenu manager général des Vancouver Grizzlies (NBA) puis vice-président des opérations basket de la NBA, serait également l'un des acquéreurs potentiels de l'EBPLO.

Un trio au très gros C.V. qui connaît le basketball international (pour Rick Pitino) et qui aurait comme souhait de permettre à l'Elan Béarnais de retrouver le haut de tableau de la Jeep ELITE ainsi que la Coupe d'Europe. Reste à savoir si ce rachat se concrétiser.