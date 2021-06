N'ayant pas réussi à se faire une place dans l'effectif de Pascal Donnadieu, Jean-Marc Pansa (2,08m, 22 ans) signe aux Sharks d'Antibes pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2025. Grâce au geste effectué par Nanterre, l'intérieur va pouvoir se tourner vers de nouveaux horizons avec plus de temps de jeu et de responsabilités.

Sous contrat jusqu'en 2021 avec le club des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Pansa a été libéré de son contrat et Nanterre annoncer payer sa close de sortie pour lui permettre de "s’épanouir au maximum dans un nouveau projet". Au sortir d'un prêt aux Sharks d'Antibes, Jean-Marc Pansa nous avez confié avoir l'envie de "faire encore une ou deux saisons en Pro B". C'est chose faite. Le club de la Côte d'Azur n'a pas attendu bien longtemps avant d'officialiser l'arrivée définitive du pivot prometteur.

Une page qui se tourne

Débarqué de Guyane en 2015, Jean-Marc Pansa aura fait toute sa formation au centre de la JSF Nanterre. Premier contrat professionnel signé en 2017, il continue de s'aguerrir en Espoirs, se révélant comme un joueur talentueux et prometteur. Depuis la saison 2016/17, il se voit offrir quelques minutes de temps de jeu au plus haut niveau.

Après avoir connu une saison partagée entre les Espoirs, la NM1 avec le Centre Fédéral, et l’équipe professionnelle, le pivot français va finalement connaître une saison mitigée une fois son intégration achevée dans le groupe pro. La saison passée, qu'il débute avec son club de toujours, tourne rapidement à l'impossible. Youssou Ndoye et Taylor Smith occupant la peinture nanterrienne, difficile pour le jeune guyanais de faire son trou. Le club des Hauts-de-Seine décide alors de le prêter aux Sharks d’Antibes. En 8 rencontres dans l'antichambre du basket français, il moyennait 4,5 points et 3,6 rebonds pour 6,4 d'évaluation 15 minutes. Soit un temps de jeu triplé par rapport à celui qui lui était accordé au cours des 15 rencontres de Jeep Élite auquel il avait pris part avec Nanterre au début de la saison. De quoi lui permettre de progresser, voire de s'épanouir.

Un nouveau départ

Sa volonté de poursuivre l'aventure à Antibes satisfaite, la satisfaction est de mise pour Jean-Marc Pansa qui s'est exprimé quand à cette nouvelle aventure :

Ce fameux contrat très longue durée que vient de décrocher l'intérieur français n'est que le reflet du projet mis en place par le président des Sharks d’Antibes. Assurant continuité et solidité sur de longues années, en plus d'une base de Joueurs Formés Localement déjà bien ancrée, Freddy Tacheny se dit également satisfait par cette collaboration :

"Jean-Marc est un garçon qui a su rapidement s’intégrer à l’équipe et aux systèmes de jeu de Nikola Antic lors de son arrivée en Janvier dernier. Il a su montrer de belles choses et l’avantage est qu’il connait déjà le club et son fonctionnement. C’est un garçon travailleur qui, malgré son jeune âge, dispose d’une forte expérience de la Jeep Elite et de la Coupe d’Europe. Il compte déjà 68 matches de Jeep Elite en carrière et a disputé 10 rencontres d’Eurocup cette saison avec Nanterre. Son arrivée pour plusieurs années consolide ainsi le projet de construire sur le long terme. Elle vient renforcer un socle de joueurs JFL (joueurs formés localement) de très bon niveau puisque nous pourrons compter également sur Sadio Doucouré, Etienne et Léopold Ca, les jeunes Shawn Tanner et Vincent Amsellem et enfin l’expérimenté Gédeon Pitard. A cela viendront s’ajouter des joueurs étrangers dans les semaines à venir."