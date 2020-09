Roanne : Arthur Bruyas commence la saison titulaire

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

C'était la surprise de Jean-Denys Choulet. Autour du rond central pour l'entre-deux du match à Bourg-en-Bresse dimanche en fin d'après-midi se trouvait Arthur Bruyas (1,98 m, 20 ans le 9 octobre), le jeune arrière de la Chorale de Roanne. Conservé par le club ligérien au début de l'intersaison alors que la perpective d'un prêt pour avoir des responsabilités au niveau professionnel semblait logique, cet arrière long et talentueux a finalement été servi dans son club dès la première journée de Jeep ELITE. Déjà mercredi en Coupe de France contre Antibes (victoire 77-58), il avait joué plus de 15 minutes, pour 5 points à 1/4 aux tirs et 4 rebonds.

Discret statistiquement (7 points à 3/7 aux tirs dont 1/3 à 3-points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 faute provoquée pour 5 d'évaluation en 17 minutes), il a été sérieux et s'est montré au niveau, même si Roanne s'est incliné 80 à 63. En tous les cas, sa sortie est encourageante et même avec le retour de Sylvain Francisco, il se pourrait bien qu'il reste comme une option importante en sortant du banc. A suivre...